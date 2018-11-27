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Köy okuluna spor malzemesi desteği168 defa okundu

kategorisinde,27 Kas 2018 - 15:56 tarihinde yayınlandı
Köy okuluna spor malzemesi desteği

Osmaniye Kalkınma Derneği (OKAD) tarafından temin edilen spor malzemeleri, öğrencilerin kullanımı için Merkeze bağlı Dereli Köyünde ki İl Genel Meclisi İlkokul-Ortaokuluna teslim edildi. Futbol, hentbol, basketbol ve voleybol topları ile atlama ipi, masa tenisi ve bantminton raketlerinin hediye edildiğini gören öğrencilerin ise yüzü güldü. Dernek Başkanı Çiğdem Özdemirler, zaman zaman bu tür faaliyetlerle okullarda eğitim öğretim gören öğrencilere, kırtasiye veya spor malzemesi gibi desteklerinin olduğunu belirterek, “Osmaniye Dereli Köyünde bulunan İl Genel Meclisi İlkokul-Ortaokuluna spor malzemesi götürdük ve öğretmenlerimizin öğretmenler gününü de kutladık. İlgi ve alakalarından dolayı okul müdürümüz Ali Coşkun beye, müdür yardımcımıza, öğretmenlerimize ve Savaş Karadağ beye teşekkür ederiz. Okulumuz için spor malzemeleri almak için bizlere destek olan Ali Uzunçayır Çukurova İnşaata ve diğer gönüllülerimize de katkı ve desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ederiz.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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