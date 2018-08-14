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Köylü vatandaşlar istedi, jandarma yerine getirdi438 defa okundu

kategorisinde,14 Ağu 2018 - 17:51 tarihinde yayınlandı
Köylü vatandaşlar istedi, jandarma yerine getirdi

Osmaniye’de, köylü vatandaşların bayrak direği isteği jandarma tarafından yerine getirildi. Merkez İlçeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Tehçi Köyü sakinleri, bayrak direği isteğinde bulundular. Vatandaşların talebi üzerine jandarma ekipleri harekete geçerek, köy girişine 12 metre uzunluğunda bir direk yaptırıp 5×3 metre ebatlarındaki dev Türk Bayrağını göndere çektiler. Köy sakinleri, bayrak direği yapımı girişimlerine destek olup, gurur kaynağı şanlı Türk bayrağının kısa sürede gönderde dalgalanmasına vesile olan Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Hakan Tur ve personellerine teşekkür ettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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