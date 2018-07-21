Köylülerden taş ocağı kurulmasına cenaze namazlı tepki

Osmaniye’de, köylerinin yakınlarına açılmak istenilen taş ocağına karşı duran bir gurup vatandaş, ‘Taşocağı kurulursa biz ölürüz’ diyerek, kendi cenaze namazlarını kılarak tepkilerini dile getirdiler. Merkeze bağlı Bahçe ve Kırmacılı Köyü sakinleri omuzlarında taşıdıkları tabutu, taş ocağı yapılması düşünülen bölgeye getirerek burada imamın arkasında saf tutup temsili kendi cenaze namazlarını kıldılar. Vatandaşlar, “Köyümüze taş ocağı kurulması durumunda bölgemizdeki tarih, doğa ve tarım yok olacak. Buda bizim ölmemiz demek, biz öldükten sonra cenaze namazımızı kılan olmayacağı için şimdiden kendi cenaze namazımızı kılıyoruz. Yetkililer sesimizi duyun, biz bölgemize taşocağı kurulmasını istemiyoruz.” diye konuştular. Köylüler taş ocağı kurulması düşünülen bölgeye çadırlar kurarak, burada nöbet tutmaya başladılar. Kur’anı kerim okuyup dua eden vatandaşlar, oluşturulan doğa koruma çadırlarının üzerine ise “Sayın valimiz, bu yanda Bahçe ve Kırmacılı Köyü diğer yanda doğa katliamı. Bu adalet mi?”, “Toprağımızdan toz değil, fidan çıksın istiyoruz” ve “Doğayı katletme çiftçiliği yok etme” şeklinde yazılar astılar.

BİRİNDEN KURTULDUK DERKEN DİĞERİ ÇIKTI!

Kırmacılı Köyü Muhtarı Ertuğrul Gül, daha önce kurulması düşünülen ve inşaatında belirli yol kat edilen taş ocağının ruhsatının iptal edildiğini belirterek, “Bizler bunun gidişine sevinirken sevinç kursağımızda kaldı. Bu seferde tam güney kısmında, önceki taş ocağı alanının yaklaşık 200 metre ilerisinde yeni bir taş ocağı kurulacağı duyumunu aldık ve bunu da karayollarının yapacağını öğrendik. Valimize gittik, durumu arz ettik ama kendisi bizlere ‘Benim elimde bir şey yok’ dedi. Bu konuda bizler davamızı açtık. Önceki taş ocağı alanındaki bilirkişi ve ÇED raporlarının uygunsuzluğu bizim lehimize. İnşallah burada öyle olacak. Bazı siyasilere dertlerimizi ilettik. Mücadelemiz devam ediyor, inşallah muvaffak olacağız, muvaffak olamazsak ta davetimize çok büyük kahrımız olacak.” dedi. Bahçe Köyü Muhtarı Niyazi Atagün ise köy halkının bölgeye taş ocağı kurulmasını istemediğini belirterek, “Bir önceki taş ocağı için çevre bakanlığı tarafından taş ocağı çalışamaz yönünde olumsuz karar çıktı. Aynı noktada şimdi karayolları adı altında tekrar bir taşocağı açılması düşünülüyor. Sadece arada bir yol var. Biz buna da karşıyız ve kurulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE