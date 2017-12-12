Kredi Kartından Bilgimiz Dışında Harcama Yapılırsa Ne Yapmalıyız?

Kredi kartımızdan bilgimiz dahilinde harcama yapılması aslında hepimizin başına gelebilecek bir olay… Peki bunu fark ettiğimizde ne yapmalıyız?

Ayrıca kredi kartınızla yapılan harcamanın nerede yapıldığı, ülke içinde mi yurt dışında mı olduğu da paranıza kavuşma süresi bakımından önemlidir.

Kredi kartınızla sizin bilginiz dahilinde olmadan yapılan bir harcamayı fark ettiğinizde ilk yapmanız gereken, bankanız ile iletişime geçerek bunu bildirmektir. Hatta kredi kartınızda harcanmayan limitleriniz kaldıysa onların da kullanılmaması için de kartınızı kullanıma kapattırabilirsiniz. Banka bu bildiriminiz sonrası sizden kredi kartı harcamasına itiraz dilekçesi vermenizi isteyecektir. Bu arada harcamanın yapıldığı zaman ile bankaya itiraz etme arasındaki süre de çok önemli… Çünkü Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa göre kartın çalınması, kaybolması durumunda bankaya yapılacak bildirimden önceki son 24 saat içinde yapılan harcamalarda kart sahibinin sorumluluğu 150 TL ile sınırlı… Eğer bildirim yapılmazsa veya gecikmeli yapılırsa bu durumda kredi kartı sahibinin işi biraz daha zorlaşabilir.

Ayrıca banka ile görüşmenizde bankanın prosedürünün biraz zaman alacağını düşünüyorsanız kendiniz, harcama yapılan ilgili site veya iş yeriyle görüşüp o ürünün veya hizmetin, kart bilgilerinizi çalan kişiye teslim edilmemesi için işlemin/harcamanın iptalini isteyebilirsiniz. Hatta belki bu durumda daha hızlı da sonuç alabilirsiniz.

Son olarak, kredi kartı sahibinin bilgisi dışındaki işlemlerde ispat yükümlülüğü bankadadır. Ancak kartı kaybettiğinizde, ağır ihmaliniz veya kastınız olduğunuzda durum aleyhinize olacaktır. Yani kredi kartı sahibinin kötü niyetli olduğu ya da şifreyi korumada özen göstermediğini ispatlayamazsa usulsüz harcamadan banka sorumludur; ama kaybolan kartta sorumluluk kartın sahibindedir. Ayrıca kart sahibinin bilgisi olmadan yapılan alışverişlerde kimlik doğrulama sistemi ile kimlik doğrulandıktan sonra yapılan harcamalarda da banka sorumlu kabul edilmemektedir.

Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği (TÜHASAVDER) Başkanı Av. Ahmet SALGUT

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