Kreş Öğrencilerinin Karne Heyacanı

Kadirli Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün mahallelerde açmış olduğu Gündüz Bakım Evleri ve Kreşlerdeki öğrenciler sertifikaları verildi.

Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, minik öğrencilerimizin bu güzel anında yanlarında olmak onların heyecanına ortak olduk dedi.

Öğrencilere katılım belgesi veren Başkan Tarhan şunları kaydetti;

” Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi müdürlüğümüz tarafından 12 gündüz bakım evinde 180 minik yavrumuza sertifikalarını verdik. Öğrencilerimizin heyecanı ve sevinci görülmeye değerdi. Gündüz bakım evleri ve kreşlerimizde minik öğrencilerimizi yeni senede de ağırlayacağız” diyerek tüm öğrencilere hayırlı tatiller diledi.

Öğretmen ve velilerinde katıldığı törende öğrencilere Belediye Başkanı Ömer Tarhan tarafından verildi.