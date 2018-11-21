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Krikoyla kaldırdığı konteynerin altında kalarak öldü175 defa okundu

kategorisinde,21 Kas 2018 - 13:35 tarihinde yayınlandı
Krikoyla kaldırdığı konteynerin altında kalarak öldü

Osmaniyede, zeytin bahçesindeki konteyneri krikoyla kaldırmak isterken altında kalan İbrahim Kılıç, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Akyar köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkıp, zeytin bahçesine giden İbrahim Kılıç, akşam eve dönmeyince yakınları kendisini aramaya çıktı. Zeytin bahçesine giden yakınları, Kılıç’ı konteynerin altında görünce durumu 112 Acil’e bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından 3 saatlik çalışmayla çıkartılan Kılıç’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Kılıç’ın kriko ile konteyneri kaldırmak isterken altında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Kılıç’ın cesedi, morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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