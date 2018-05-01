Küçük tenisçiler yarıştı

Osmaniye Tenis ve Yüzme Spor Kulübü tarafından, ilde ilk kez Türkiye Tenis Federasyonu 10 yaş hafta sonu tenis turnuvası düzenlendi. Sporu tabana yayma ve gençlerin spor hizmetlerinden daha fazla yararlanması amaçlı Türkiye’nin değişik illerinden katılan Minik tenisçiler ‘Osmaniye’de 10 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası’nda buluşturdu. Tosyalı ve OKÜ olmak üzere 2 farklı tenis kortunda yapılan 10 yaş hafta sonu tenis turnuvasına Ankara, Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye ilerinden 25 sporcu katıldı. Bu tür etkinliklerin şehrin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurgulayan Tenis İl temsilcisi Oktay Deniz ilde bulunan Açık ve Kapalı Tenis Kortlarında ve spor tesislerinde ‘düzenlenecek etkinliklerle, spor yapma yaşını daha da düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Deniz, “Osmaniye Tenis ve Yüzme Spor Kulübümüzün Tenis Federasyonu tarafından tescil edilmesini müteakip 8-9-10 yaşta 8 erkek, 5 bayan, 11-12 yaşta 1 erkek, 4 bayan, 13-14 yaşta 1 erkek, 15-16 yaşta 1 erkek ve büyükler kategorisinde 2 erkek oyuncusu olmak üzere toplam 21 lisanslı oyuncusu bulunmaktadır.” dedi. Yıl boyunca farklı yaş grupları ve kategorilerde tenis turnuvaları organize ettiğini belirten Deniz, düzenlenen turnuvaların sayısını artırmak ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Osmaniye’yi tenis sporunun merkezi haline getirmek istediklerini ifade etti. 2 gün süren turnuvanın ardın dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE