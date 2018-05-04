Küçükler masa tenisi grup müsabakaları başladı

Osmaniye’de okul sporları kapsamında düzenlenen, küçükler kızlar ve küçükler erkekler masa tenisi grup müsabakaları başladı. Tüm takım ve sporcuların katılımıyla Merkez Spor salonunda gerçekleştirilen açılış programında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğolu, müsabakalar öncesinde sporcu öğrencilere başarılar diledi. Küçük kız ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilecek olan ve çok sayıda sporcunun ter dökeceği müsabakalara Osmaniye, Adana, Adıyaman, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Mersin, Malatya ve Şanlıurfa illerinden 21 takım katıldı. Türkiye genelinde 8 ilde gerçekleştirilen Masa tenisi grup müsabakalarında her ilden 3 takım Türkiye birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

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