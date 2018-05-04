MENÜ
Bugün: 04 MAYIS 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 102.599
DOLAR 4,2303
EURO 5,0594
--
ALTIN 178,89
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Küçükler masa tenisi grup müsabakaları başladı157 defa okundu

kategorisinde,04 May 2018 - 16:52 tarihinde yayınlandı
Küçükler masa tenisi grup müsabakaları başladı

Osmaniye’de okul sporları kapsamında düzenlenen, küçükler kızlar ve küçükler erkekler masa tenisi grup müsabakaları başladı. Tüm takım ve sporcuların katılımıyla Merkez Spor salonunda gerçekleştirilen açılış programında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğolu, müsabakalar öncesinde sporcu öğrencilere başarılar diledi. Küçük kız ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilecek olan ve çok sayıda sporcunun ter dökeceği müsabakalara Osmaniye, Adana, Adıyaman, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Mersin, Malatya ve Şanlıurfa illerinden 21 takım katıldı. Türkiye genelinde 8 ilde gerçekleştirilen Masa tenisi grup müsabakalarında her ilden 3 takım Türkiye birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ