Kudüs’e Mektup’ yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Osmaniye’de, lise öğrencileri arasında düzenlenen ‘Kudüs’e Mektup’ ve ‘Pansiyonlar Okuyor’ yarışmalarında derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi. Başta eğitim camiası olmak üzere toplumda farkındalık oluşturulması ve ortaöğretim kurumu öğrencilerinin Kudüs’ü anlamaları, anlatmaları, Kudüs’te yaşananlarla ilgili empati kurmaları amacıyla lise öğrencileri arasında “Kudüs´e Mektup” konulu Mektup Yazma Yarışması ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Pansiyonu bulunan okullar arasında “Pansiyonlar Okuyor” Kitap okuma yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilerin ödüllerini vermek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde tören düzenlendi. Mektup yazma yarışmasına katılan, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Emine Yeter birinci olurken, Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sevgi Aslankarayiğit ikinci, Kadirli Osman Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Oruç üçüncü oldu. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Pansiyonu bulunan okullar arasında düzenlenen “Pansiyonlar Okuyor” adlı Kitap okuma yarışmasında ise Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Temiz birinci olurken, TOBB Fen Lisesi öğrencisi Tuğba Doğan ikinci, Düziçi Fen Lisesi öğrencisi Hüseyin Sucu ise üçüncü oldu. “Kudüs’e Mektup” ve “Pansiyonlar Okuyor” yarışmalarında derece alan öğrenciler altın ile ödüllendirilirken, ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik tarafından verildi. Müdür Çelik, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Haber:İbrahim Emül – OSMANİYE