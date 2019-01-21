Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce açılan ‘Kültür Mantarı Yetiştiriciliği’ kursu başladı. İl genelinde vatandaşları son dönemlerde yoğun ilgi ve talepleri doğrultusunda mantar yetiştiriciliğinin öğrenilmesi ve üretiminin yapılıp ekonomiye katkı sağlaması bakımından Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Mantar Yetiştiriciliği kurslarının açılmakta olduğu kaydedildi. 15 gün sürecek olan ve 24 kişinin katıldığı kurslarda uygulamalı ve teorik eğitim verilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, kursiyerlere başarılar dileyerek, “Kurumumuz bünyesinde uzman personellerimiz tarafından verilen eğitimlerde mantar yetiştiriciliğinin aşamaları, mantar işletmesi kurulumu ve işleyişi, pazarlaması gibi konularda ayrıntılı bilgi verilmektedir.” Dedi.