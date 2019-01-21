MENÜ
Bugün: 21 OCAK 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 97.955
DOLAR 5,3383
EURO 6,0684
ALTIN 219,70
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Kültür mantarı yetiştiriciliği kursu başladı81 defa okundu

kategorisinde,21 Oca 2019 - 16:05 tarihinde yayınlandı
Kültür mantarı yetiştiriciliği kursu başladı

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce açılan ‘Kültür Mantarı Yetiştiriciliği’ kursu başladı. İl genelinde vatandaşları son dönemlerde yoğun ilgi ve talepleri doğrultusunda mantar yetiştiriciliğinin öğrenilmesi ve üretiminin yapılıp ekonomiye katkı sağlaması bakımından Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Mantar Yetiştiriciliği kurslarının açılmakta olduğu kaydedildi. 15 gün sürecek olan ve 24 kişinin katıldığı kurslarda uygulamalı ve teorik eğitim verilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, kursiyerlere başarılar dileyerek, “Kurumumuz bünyesinde uzman personellerimiz tarafından verilen eğitimlerde mantar yetiştiriciliğinin aşamaları, mantar işletmesi kurulumu ve işleyişi, pazarlaması gibi konularda ayrıntılı bilgi verilmektedir.” Dedi.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ