Kültür-Sanat etkinlikleri sona erdi

Akdeniz Kentleri Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamındaki programlar dördüncü günün ardından sona erdi.

Osmaniye’deki etkinliklerin son günü saat.14.00’da, Osmaniye’nin eski fotoğrafları sergisinin açılışı ile başladı.

Kıbrıs Şehidi Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı açık alandaki etkinliklerin son gününde, İsmail Has’ın derlediği 60 dolayında Osmaniye’nin eski fotoğrafları sergilendi.

Sergi açılışının ardından, şiir söyleşileri ve yazarlarla söyleşi bölümünde Salih Kanbur ile Mustafa Bardak okurları ile buluştu.

Türkülerin Mayası programı kapsamında, Ozan Duranoğlu’nun bağlaması eşliğinde; Hilal Kahraman, Ramazan Çulcu, Ramazan Eren ve Mustafa Bardak şiirlerini yorumladılar.

Ozan Maranlı ile Muhammet Karacülle yöresel türküleri seslendirmesinin ardından, Mahmut Eynallı fıkraları ile programı renklendirdi.

Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği’nin “Osmaniye’nin Dünkü çocukları” ekibi gösterileri başladı.

Gösteri ekibi “Andımız”ı okuduktan sonra, davetlileri selamladı. Ardından OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, Atatürk’ün ölümünün 80. yıldönümü nedeniyle Atatürk’ten sözleri okuduktan sonda, Atatürk’e yazılmış bir de şiir yorumladı.

Daha sonra gösteri ekibindekiler tek tek kürsüye gelerek Atatürk ile şiirler okudular.

Gösteri ekibi, unutulmakta olan; “topaç (kriştek) çevirme, mendil kapmaca, ip atlama, al satarım bal satarım” gibi oyunları oynadılar.

Osmaniye’nin Dünkü çocuklarının gösterileri, davetlileri selamlaması ile sona erdi.

Etkinlik kapsamında “Askıda kitap” bilme kampanyası kapsamında askıdaki kitapların isimlerini bilenlerin kitapları dağıtıldı. Bu kapsamda 21 kişiye, 21 ayrı şair ve yazarın kitapları hediye edildi.

Aşık Salih Kanbur ve Osman Körkü’nün türkülerini yorumlamasının ardından, Mahmut Eynallı “Hikayeli türküler” anlatımı ve bağlaması ile türküleri seslendirdi.

Ozan Maranlı ile Ozan Duranoğlu programın son bölümünde, “Atatürk’ün sevdiği” ezgileri ezgileri seslendirmesi ile etkinlikler sona erdi.

Etkinliklerin kapanış konuşmasını yapan OŞYAD Başkanı ve Akdeniz Sanat Oluşumu Osmaniye İl Temsilcisi Mustafa Bardak; “Akdeniz Kentleri Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında Osmaniye’de 4 günlük süre içerisinde; 2 karikatür sergisi, 1 fotoğraf sergisi, 1 tiyatro gösterimi, biri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde olmak üzere Şair Ahmet Özer tarafından iki ayrı şiir, kültür ve sanat söyleşisi, 9 imza günü ve kitap söyleşisi, 13 THM dinletisi, 16 Şiir dinletisi, 2 anılı öyküler anlatımı, 1 hikayali türküler anlatımı, 1 askıda kitap etkinliği, 1 unutulmakta olan eski çocukluk oyunları gösterisi ile Atatürk’ü anma ve Atatürk’ün sevdiği ezgiler gerçekleştirilmiştir. Tüm katılımcılara, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum”dedi.