Kundakçı, başkan aday adaylığını açıkladı

21.Dönem MHP Osmaniye milletvekili Mehmet Kundakçı , 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli İdareler seçimlerinde MHP’den Osmaniye belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı.

İstasyon Caddesindeki Cafe 328’de düzenlenen sabah kahvaltısında basın mensupları ile buluşan Mehmet Kundakçı, ülkemizin jeopolitik tehditlerin, ekonomik operasyonların, sosyal ve siyasal gerginliklerin olumsuz sonuçlarına ve sarsıntılarına maruz kalmakta olduğunu belirterek şunları söyledi:

” Karşı karşıya olduğumuz tablo, alarm ve kaygı vericidir.Dış güçler, Türkiye’yi kontrol edilebilir,bunun yanı sıra yönetilebilir bir istikrarsızlığa sürüklemek heves ve emelindedir.

Bir yanda melun ekonomik ablukayla mücadele edilirken, diğer yanda sınırlarımızın hemen dibinde, mücavir alanlarda, kısaca Suriye özelinde malum felaketler tekrar gözlerini açmış, milli güvenliğimizi tam karşı cepheden tehdit etmeye başlamıştır.

31 Mart 2019’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini tartışmaya açmak için pusuya yatmış olan defolu ve fason siyasi zihniyetlere asla fırsat verilmemeli, sorumluluk bilinciyle ve işbirliği kanalları açık tutularak 2023’ün Türkiye’sine ulaşılmalıdır. Unutulmasın ki; 31 Mart 2019’da sadece belediye başkanı, sadece belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi, veya muhtar seçilmeyecektir. Bunların üstünde ve ötesinde Türkiye’nin geleceği, türk milletinin gelecek hedefleri belirlenecek ve bir kez daha tescil edilecektir.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinde Liderimiz, Genel başkanımız ve Henşerimiz Dr. Devlet Bahçeli beyin memleketi ve seçim bölgesinden aday adayı olma kararı almış bulunmaktayım.İlimize daha önce yapılan hizmetler nedeniyle görev yapan belediye başkanlarımıza teşekkür ederken, yeni projelerimle ve özellikle daha iyi bir yönetimle hizmet etmek için aday adayı oldum”

Kundakçı’nın basın açıklaması, basın mensuplarının sorularını cevaplandırması ile sona erdi.

Haber: Hasan KILIÇ – Osmaniye