Kundaklandığı iddia edilen ev son anda söndürüldü

Osmaniye’de bir ikamette çıkan yangında, maddi hasar oluştu, Evin mutfak bölümünde başlayan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kundaklama iddiası üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay gece saatlerinde Gebeli Mahallesi 3544 Sokakta meydana geldi. Mustafa Şanal’a (55) ait evden dumanların yükseldiğini gören fark eden çevre sakinleri ilk müdahalede bulunarak, itfaiyeye haber verdiler. Evin mutfak bölümünde başlayan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürdü. Yangının çıktığı saatlerde komşu ziyaretinde bulunan ev sahibi Mustafa Şanal’ın eşi Eşe Şanal, yangını komşularının fark ederek itfaiyeye haber verdiklerini belirtti. Komşularının iddiasına göre, mutfak penceresinin kırılarak perdelerin ateşe verildiğini ve motosikletli bir kişinin camı kırdığını gördüklerini ileri süren Şanal, “Eşim ve çocuklarımla komşulara gitmiştik. Bu esnada olay gerçekleşmiş. Komşularım önce evden gürültü geldiğini söylüyor. Geldiklerinde perdelerden alevlerin yükseldiğini gördüklerini ifade ediyorlar. Evimizi kim kundaklamak istedi anlam veremiyoruz. Bizim kimseye bir zararımız yok. Komşularımızdan Allah razı olsun. Suçluların bir an önce bulunmasını istiyoruz.” dedi. Mahalle sakinleri ise olayın şüphelisi olan kişinin biran önce yakalanıp adalete teslim edilerek cezalandırılmasını istediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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