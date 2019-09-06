Kural ihlali yapan 310 sürücüye 40 bin 80 lira ceza

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ağustos ayında yapılan trafik kontrollerinde kural ihlali yapan 310 sürücüye, 40 bin 80 lira para cezası kesildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, trafik birimleri tarafından abartı egzozdan 12 araca 2 bin 820 lira, engelli yerine parktan 47 araca 10 bin 152 lira, çift sıra park eden 251 araca 27 bin 108 lira olmak üzere toplam 310 araca 40 bin 80 lira para cezası kesildiği, ayrıca 82 araç, 39 motosiklet ve elektrikli bisikletin ise trafikten men edildiği belirtildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam etmekte olduğu vurgulanırken,temmuz’da 200 sürücüye, 31 bin 8655 lira para cezası kesilmişti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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