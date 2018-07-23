Kur’an Kursu öğrencilerinden şehitleri anma etkinliği

Osmaniye merkezdeki Yaz Kur’an kursu öğrencileri tarafından “Vatan Sevgisi, Milli Birlik ve Beraberlik” konulu Şehitleri Anma Özel programı düzenlendi. Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde ki program, Müftü Bestami Aksu Erkek Yatılı Kur’an Kursu öğrencisi Hasan Gülü’nün Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sala ve sinevizyon gösteriminin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tüm şehitleri rahmetle anarak başladığı konuşmasında, “Bu sıcak yaz aylarında Yaz Kuran Kurslarına devam eden ve salonu dolduran çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Vatan sevgisinin milli birlik ve beraberliğimizin önemi ve 15 Temmuz da yaşadığımız hain darbe girişimini iyi anlamamız ve tahlil etmemiz gerekmektedir.” dedi. Daha sonra hep birlikte Tekbir, Tehlil ve Salat-u selam tesbihatları yapıldı. Müftü Bestami Aksu Erkek Yatılı Kur’an Kursu öğrencilerinin İlahi, Kaside ve ezgilerinin ardından Selahaddin Eyyubi Camii Kuran Kursu Öğrencileri önce Şiir dinletisi Bayrak, Ey Şehit ve 15 Temmuz Şiirleri ve Türk Bayraklı Sema Gösterisi sundular. Program Yaz Kur’an Kursu Öğrencisi Keremcan Yeydem’in duası ile sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE