Kurban Bayramı için gerekli tedbirler alındı

Osmaniye’de, vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli tedbirler alındı. Osmaniye Valiliği’nden bayram tedbirleri ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü kendi sorumluluk bölgelerinde huzur ve güvenliği sağlayacak tüm tedbirleri alacaklar, İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve 112 Servislerinde takviyeli personel bulunduracak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kendi alanına giren olaylarda bayram süresince meydana gelebilecek olaylara karşı acil bir müdahale ekibi hazır bulunduracaktır. Ayrıca Belediye Başkanlıkları tarafından itfaiye birimleri, su arıza ve temizlik ekiplerince gerekli tedbirler alınacak ve nöbetçi ekipler oluşturulacak, ölüm olaylarına karşı cenaze iş ve işlemlerini yürüten görevliler hazır bulunacaklardır. Belediyeler tarafından alışveriş merkezlerinde zabıta ekiplerince gıda kontrolleri ve fiyat denetimleri yapılacak, umuma açık yeme içme mekânların ve gıda üreten yerler, berber, kuaför, hamam vb. gibi işyerleri sürekli denetlenecektir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de bayram öncesinde alışveriş merkezlerinde gıda denetimi yapacaklar, kurban satış alanlarında hayvan kontrollerinin titizlikle yapılması için ekipler oluşturacaklar ve bayram süresince şikâyetlerin takibi için nöbetçi ekipler görevlendirecek, Defterdarlık ise bayram öncesi ve süresince alışveriş merkezlerinde mali denetim ekipleri oluşturacaktır. Ayrıca Belediyeler tarafından açık alanlarda kurban kesilmemesi konusunda vatandaşlarımız ikaz edilecek, gerekli denetimler yoğun bir şekilde sürdürülecek, kurban kesim yerleri ve diğer yoğun atık oluşturabilecek alanlarda atıkların ivedilikle toplanıp nakledilmesi hususunda gerekli duyarlılığın gösterilmesi için uyarılar yapılacaktır.İl Müftülüğü tarafından ise Arife ve Bayram günü mezarlıklarda dini vecibelerini yerine getirme konusunda vatandaşlarımızın aydınlatılması için bilgilendirme yapılacak, kurban kesimlerinde ise kamuoyunu incitecek davranışlardan kaçınılması konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. İl Emniyet Müdürlüğü, şehirlerarası otogar ve DDY Garında bayram münasebetiyle oluşabilecek yolcu yoğunluğuna yönelik olarak gerekli güvenlik tedbirlerini alacaktır. Telekom İl Müdürlüğü ve PTT Müdürlüğü, telefon görüşmeleri ve posta işlemlerinin aksamaması için gereken tüm tedbirleri alacaklardır. Son olarak elektrik kesintilerinin yaşanmaması için gereken tedbirler alınacak, elektrik arızalarına karşı nöbetçi ekipler oluşturulacak, vatandaşların olası arıza bildirimlerinin çözülmesinde gecikmelere sebebiyet verilmemesi sağlanacaktır.”

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