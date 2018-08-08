 Maltepe Escort pendik escort maltepekres.org kartal escort alanya escort kadikoy escort
MENÜ
Bugün: 09 AĞUSTOS 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 98.499
DOLAR 5,4013
EURO 6,2712
ALTIN 211,20
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Kurban Satış Fiyatları Belirlendi759 defa okundu

kategorisinde,08 Ağu 2018 - 16:44 tarihinde yayınlandı
Kurban Satış Fiyatları Belirlendi

Kurbanlık Hayvan satış fiyatı belirleme komisyonu Osmaniye Belediyesi’nde toplanarak Kurbanlıkların satış fiyatlarını belirledi.

Dini bayramların ikincisi olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Müslümanlar için hac mevsiminin de içinde barındırdığı Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018 Salı günü idrak edilecek.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Osmaniye Belediyesi’nin başkanlığında kurulan komisyon kurbanlıkların satış fiyatları belirledi.

Komisyon Başkanlığını Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan’ın yaptığı fiyat tespit komisyonunda, Zabıta Müdürü İbrahim Boran, Tarım İl Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Hanifi Keçebaş, Kasaplar Odası Başkanı İsmet Yeşiltepe, Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı, hazır bulundu.

Komisyonun aldığı karara göre, kurbanlık hayvanların koyun ve keçinin kilogram fiyatı 20.00-20.00 TL, tosunun fiyatı 18.00, Düve 16.00TL,  kısır inek 15.00TL olarak belirlendi.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ