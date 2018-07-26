Kurbanlık hayvan seçiminde bunlara dikkat!

Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, vatandaşları, kurban edilecek olan hayvanları seçerken herhangi bir anatomik şekil bozukluğu olmamasına, gözleri canlı, göz ve burun akıntısı bulunmayan çevreye tepki veren hayvanlardan seçilmelerini istedi. Müdür Sağlam, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, kurbanlık satacak üreticilerin ve kesecek olan vatandaşların dikkat etmeleri gereken hususlarda uyarılarda bulundu. Kurbanlık götürecek üreticilerin küpesi takılı küçükbaş hayvanlarına Koyun-Keçi vebası (PPR) aşısını sevk işleminden 15 gün önce yaptırmış olmaları gerektiğine dikkat çeken Sağlam, büyükbaş hayvanlarda ise şap aşısın 21 gün öncesinden ve Afrika Hastalığı (LSD) aşılarının ise sevk işleminden 30 gün öncesinden yapılarak hayvan pasaportlarına işlenmesi gerektiğini, bu bağlamda kurbanlık sevki alacakların mağdur olmamaları için gerekli işlemlerini zamanında yapmaya riayet etmelerini istedi.

VETERİNER SAĞLIK RAPORU BULUNLAR TERCİH EDİLMELİ

Kurban alacak vatandaşların ise kurban edilecek olan hayvanları seçerken herhangi bir anatomik şekil bozukluğu olmamasına, gözleri canlı, göz ve burun akıntısı bulunmayan çevreye tepki veren hayvanlardan seçilmesine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Müdür Sağlam, “Bu konuda özellikle kurban pazarlarındaki hayvanların sağlıklı olup olmadıklarını gösteren Veteriner sağlık raporu bulunan hayvanların tercih edilmesi, hayvanlarının kulaklarının küpeli olması, büyükbaş hayvanların kimlik bilgilerini gösteren pasaportunun olması ve küçükbaş hayvanların nakil belgesinin olması, vatandaşlarımızın çalıntı ve sağlıksız hayvan almalarını önlemek için büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını Kurban Komisyonunun belirlediği resmi kesim yerlerinde usulüne uygun olarak kestirmeleri; cadde, sokak ve park gibi hijyenik olmayan açık kamu alanlarında kesim yaptırmamaları gerekmektedir. Sağlıklı bir toplum ancak sağlıklı bir çevreyle mümkün olabileceğinden, kurban kesildikten sonra halk ve hayvan sağlığı açısından hayvan atıklarının uygunsuz şekillerde sokak ve caddelere atılmaması, poşetlenerek çöp kutularına bırakılması veya kedi ve köpeklerin çıkaramayacağı şekilde gömülmesi sağlanmalıdır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini temenni ederiz.” dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE