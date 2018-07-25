Kurs öğrencilerinden anlamlı ziyaretler

Osmaniye’de Yaz Kur’an Kursu öğrencileri, mahallelerindeki hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret örnek bir davranışta bulundular. Dumlupınar Mahallesi’ndeki Somuncubaba Cami Yaz Kur’an Kursunda Kur’an- ı Kerim’e geçen on öğrenci, trafik kazası sonrası kısmi felç rahatsızlığı olan bir vatandaşı ziyaret etti. Öğrencilerin bu anlamlı ziyaretine Mahalle Muhtarı Ahmet Çevik ve Somuncubaba Cami İmam Hatibi Ömer Bahçeci de eşlik etti. Cami İmam Hatibi Ömer Bahçeci, ziyaret sonrası, ders ortamında yaşadıklarını arkadaşları ile paylaşmalarını sağlayarak duygularını, hasta ziyaretinin amacını, bu ziyaretten neler çıkardıkları gibi soruların cevaplarını arkadaşları ile paylaşılmasını sağlayarak hasta ziyareti konusunda farkındalık oluşturmanın amaçlandığını söyledi. Öğrencileri ile birlikte muhtarlık ve ev ziyaretlerinde de bulunarak büyüklerin hal ve hatırlarının sorulduğunu kaydeden Bahçeci, “Yüce Dost Allahu Teâla; yatağa mahkum olan, rahatsızlığı sebebiyle ilgi ve dua bekleyen hastalarımıza yüce katında şafi ismi şerifiyle şifalar lütfeylesin inşallah. ” dedi.

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