Kursiyer ve öğreticilerine bilinçlendirme eğitimi

Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından “Güçlü kadın güçlü aile” projesi kapsamında, Vali Zübeyir Kemelek Kırsal Kalkınma ve Sosyal Gelişim Merkezi kursiyer ve kurs öğreticilerine bilinçlendirme ve farkındalık arttırma eğitimi verildi. Toplantıda, katılımcılara uzman personeller tarafından, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Çocuk Gelişim, Okul-Aile-Çocuk İlişkisi, Erken Yaşta Gebelik ve Kadın Sağlığı, Öfke Kontrolü ve Aile İçi İletişim, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konularında bilgi paylaşımlarında bulunuldu. Vali Zübeyir Kemelek Kırsal Kalkınma ve Sosyal Gelişim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, Milli Eğitim Müdürlüğünden öğretmen Murat Zülfikar, İl Sağlık Müdürlüğünden Doktor Şenay Abdurrahman, kursiyer ve kurs öğreticileri katıldı. İl Müdürü Hamit Coşkun, konuşmasında, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) hakkında bilgi verdi. Müdür Coşkun, “2018-2021 Osmaniye kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı 19/12/2018 tarihinde Sayın Valimiz Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanan Kadına yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonunca onaylanmış olup ŞÖNİM sekretaryasında ilimiz genelinde kurumlarca uygulanmaya başlanmıştır. Çalışma Grubumuzda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden bir Öğretim Görevlisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bir Öğretmen, İl Sağlık Müdürlüğünden bir Doktor, ŞÖNİM’ den bir Psikolog, bir Sosyal Çalışmacı ve bir Sosyolog yer almaktadır” dedi.

Haber:İbrahim Emül – Osmaniye