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Kurtarma çalışmasına katılan UMKE personeline teşekkür - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Kurtarma çalışmasına katılan UMKE personeline teşekkür101 defa okundu

kategorisinde,13 Şub 2019 - 16:37 tarihinde yayınlandı
Kurtarma çalışmasına katılan UMKE personeline teşekkür

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, katıldığı doğa yürüyüşünde geçirdiği kazada yaralan R.Y. (19) isimli genç kızı, bulunduğu yerden, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de katılımıyla kurtaran Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyelerince 27 ocak günü, İlçeye bağlı Çitli Köyü kırsalı, Düldül Dağı Atlık mevkisinde ki yaklaşık 2 bin metre rakımda gerçekleştirilen tırmanışta bir kişi ayağının kayması sonucu yere düşerek belinden yaralanmıştı. Bunun üzerine harekete geçerek genç sporcuyu bulunduğu yerden alıp sağlık görevlilerine teslim eden ekipteki 112 UMKE personeli, Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr.Hasan Öznavruz tarafından, kurtarma görevinde ki üstün gayret ve özverilerinden dolayı teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Haber:İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (OSMANİYE)

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