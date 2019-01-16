Kurtuluş haftası tenis turnuvası şampiyonlarına ödül

Osmaniye’de 7 Ocak Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvası sonunda, dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Korkut Ata Üniversitesi Tenis Kortunda gerçekleştirilen ve dört gün süren müsabakalara çift erkeklerde ve mixlerde 46 sporcu, 8,9, 10, 12 ve 14 yaş kategorilerinde ise toplam 70 sporcunun katıldı. Çekişmeli geçen maçlar sonunda, çift erkeklerde Mehmet Cingöz ve Levent Erdinç birinci, Hüseyin Kayaoglu ve Fadıl Şahiner ikinci, mixlerde Mehmet Cingöz ve Fatma Cingöz birinci, Burak Guller ve Güleperi Kızılyalım ikinci, 8-9 yas bayanlarda Ayse Hilal Uçar birinci, Defne Tan ikinci, 8-9 yaş erkeklerde Omer Açıkyoruk birinci, Kerem Kıyıcı ikinci, 10 yaş erkeklerde Mehmet Kerem Kamış birinci, Duran Emre Erdinç ikinci, 10 yaş bayanlarda Ela Patoglu birinci, Özge Öztürk ikinci, 12 yas erkeklerde Çınar Adaş birinci, Cihan Efe Deniz ikinci, 12 yaş bayanlarda Nilufer Apak birinci, Ebrar Topal ikinci, 14 yaş bayanlarda Nisanur Pancar birinci, Azra Dilan Köse ikinci, 14 yaş erkeklerde İbrahim Enes Günay birinci ve Alp Nizamoğlu ikinci oldu. Osmaniye Tenis İl Temsilcisi Oktay Deniz, kentte tenise olan ilginin geçmiş yıllara oranla gözle görülür bir artış olduğunu ve özellikle küçük yasta yeni sporcularla tenis ailesinin giderek büyüdüğünü söyledi. Oktay Deniz, 2018 yılında 11 turnuva düzenlediklerini, 2019 yılında da çok sayıda turnuva düzenleyerek özellikle küçük yaştaki sporcuların maç tecrübelerini artırmayı amaçladıklarını belirtti. Oktay Deniz, katılımcı sporcu ve aileleri ile turnuvaya destek veren herkese teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE