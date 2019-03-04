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Kurtuluş Kupası Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Kurtuluş Kupası Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi101 defa okundu

kategorisinde,04 Mar 2019 - 11:42 tarihinde yayınlandı
Kurtuluş Kupası Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Kadirli’nin Düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 6. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Kadirli Kapalı Spor Salonunda 165 sporcunun katıldığı turnuvanın başlama vuruşunu yapan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, 7 Mart Kadirlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 6.sını düzenlediğimiz Masa Tenisi turnuvasına katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum dedi.

Büyük ilgi gösterilen turnuvada sporcuların ter döktüğünü söyleyen Başkan Tarhan, Masa Tenisi il temsilciliğimizin organizesinde düzenlenen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri ve kupalarını verdik diyerek emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

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