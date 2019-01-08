Kurtuluş Resepsiyonu Cebelibereket Kültür Merkezi’nde Yapıldı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri Kurtuluş Resepsiyonu ve Osmaniye Musiki Derneği Belediye Korosu konseri ile tamamlandı.

Cebelibereket Kültür Merkezindeki resepsiyonda ev sahibi olarak Belediye Başkanı Kadir Kara, davetliler ile sohbet ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Resepsiyona Osmaniye protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

OSMANİYE MUSIKİ DERNEĞİ BELEDİYE KOROSU’NDAN MUHTEŞEM KURTULUŞ KONSERİ

7 Ocak Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen resepsiyonun ardından Osmaniye Musiki Derneği Belediye Korosu sahne aldı. Birbirinden güzel eserlerden oluşan repertuarlarını seslendiren koro izleyicilerden büyük alkış aldı. Seslendirilen eserlere seyirciler de eşlik etti.

Resepsiyon ve musiki konserine Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve eşi, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve eşi, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, belediye başkan yardımcıları, Ak Parti ve MHP belediye meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, Siyasi Parti il, ilçe ve kadın kolları başkanları ve temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Başkan ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser sonunda Vali Ömer Faruk Coşkun, koro şefi Muzaffer Uslu’ya çiçek verdi ve protokol üyeleri koro üyelerine karanfil hediye etti.