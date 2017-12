Kurumlar arası masa tenisi turnuvası başladı

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Kurumlar ve Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Turnuvası’ başladı. Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya katılan 18 kurum ve kuruluş takımından 70 sporcu maçı kazanabilmek için ter döktü. Turnuva hakkında bilgi veren, Masa Tenisi İl Temsilcisi Hanifi Kaplan; “Kurum ve Kuruluşlar Masa tenisi turnuvasını Osmaniye’de her sene geleneksel hale dönüştürmeyi planlamaktayız. Şu anda masa tenisi turnuvasına 18 kurum müracaat etmiş bulunmakta her kurum 4 kişiden oluşan takımlar şeklinde müsabaka yapıyorlar. İlimizde ve masa tenisi adına iyi bir müsabaka olmasını temenni ediyor tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Masa tenisi her yaştaki insanın rahatlıkla yapabileceği bir spordur bayan erkek demeden herkesi bu spora davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

