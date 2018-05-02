Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Voleybol İl Temsilciliği koordinesinde gerçekleştirilen ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi. Merkez Spor Salonu’nda yapılan final maçları sonrasında Kadirli Çukurova Okulları birinci, Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü ikinci, Atatürk Anadolu Lisesi üçüncü Atabey Okulları ise dördüncü oldu. Birlik ve beraberliği, kaynaşmayı ve dostluğu daha da artırmak ve sporu sevdirmek amacıyla düzenlediği Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sonunda yapılan ödül töreninde kupa madalyaları Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz tarafından verildi. Turnuvalarla ilgili konuşan İl Müdürü Mustafa Loğolu, “Turnuvaya katılan 17 takımımızı ve oyuncularını yürekten kutluyorum. Birlik, beraberlik, kaynaşma ve sporu sevdirmek için düzenlediği Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası final maçını izledik çekişmeli ve heyecanlı geçen maç tie-break setine kadar uzadı ve nihayetinde Kadirli Çukurova Okulları birinci, Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü ikinci oldu Takımlarına destek veren seyircilerimize, hakemlerimize, turnuva heyetimize, Osmaniye Voleybol İl Temsilciliğimizin yetkililerine, teşekkür ediyorum” dedi

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