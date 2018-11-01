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Kuş Cennetinde av yapan 3 şahsa ceza66 defa okundu

kategorisinde,01 Kas 2018 - 17:28 tarihinde yayınlandı
Kuş Cennetinde av yapan 3 şahsa ceza

Osmaniye Merkeze bağlı Kırmıtlı Beldesi’nde yer alan kuş cennetinde av yaptığı belirlenen 3 kişiye toplam 1245 lira para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gökçedam Köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, A.K. (18). aynı yaşlardaki S.O. ve A.K.’nın Kastabala Vadisi sınırları içerinde bulunan Kuş Cenneti mevkiinde ki yasak bölgede avlandıkları tespit edildi. Yapılan incelemede, silah ve avcılık belgelerinde herhangi bir eksiklik bulunmadığı belirlenen üç şahsa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince, 4925 sayılı kara avcılığı kanununun 12. maddesine muhalefet suçundan, yasak bölgede avlanma yaptıkları için her birine 415’er lira olmak üzere toplam 1245 lira idari para cezası uygulandı.

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