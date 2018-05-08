Kuvayi Milliye Destanı Osmaniye’de

Eğitim İş Sendikası Osmaniye Sanat etkinlikleri çerçevesinde İlimiz Osmaniye’de bir Tiyatro oyunu sergiletti.

Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde Çok sayıda İzleyici ile buluşan Samsun Sanat Tiyatrosu Ekibinin sahnelediği Nazım Hikmet ‘ in aynı adlı kitabından uyarlanan eseri Kuvayi Milliye Destanı adlı Tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Oyun Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Mücadele ve Kahramanlıkları anlatmaktadır.Eğitim İş SENDİKASI olarak Sanata ve Sanatçıya bakışımız her zaman katkı sunmaktır açıklamasını yapan Başkan Seyit DEMİR .”Sanat bir toplumun aynasıdır ve sanatçılar o aynanın Sırıdır nekadar ilkeli ve çağdaş olur ise o sır sahibi sanatçı , o kadar güzel yansır karşıya Aydınlığı” ifadesini kullandı.

Samsun Sanat Tiyatrosu Genel Koordinatörü ve sanatçısı Yaşar GÜNDEM daha öncesinde de Osmaniye de Eğitim İş Sendikası tarafından ”Şu Çılgın TÜRKLER” oyununu da sahnelediklerini ,Osmaniyeli Sanat severlerin ilgisinden memnun kaldıklarını iletti.

Oyun sonunda sahneye çıkan Eğitim İş Sendikası Osmaniye İl Başkanı Seyit DEMİR ” Biz yönetim olarak ilimizde sahnelenecek Tiyatro gösterilerine sahnede esere ve oyuna karşı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek açısında bir buket çiçek vermek yerine çiçek değerinde Ülkemizin herhangi bir yerinde öğrenim gören Kız Çocuklarımıza destek olması açısından Sanatçımız adına Eğitim alanında burs veren bir kuruluşa bağış yaparak bu bağış makbuzunu sanatçımızın kendisine taktim etmeyi bunu da ülke çapında yaygın hale getirmeyi düşündük.

Bu düşünce çerçevesinde İlimizdeki bu gösterimiz sonunda Sayın Yaşar GÜNDEM ve ekibine kendi isimleri olarak ÇYDD ne yaptığımız bağış makbuzunu teslim ettik.Bu durumu memnuniyet ile karşılayan Sayın Y.GÜNDEM bundan sonraki oyunlarında bu uygulamayı destekleyeceğini devam ettireceğini salonda bulunan tüm izleyiciler ile paylaştı.

Başkan DEMİR ise Gençlerimize böylesi tiyatro oyunlarının daha sıklıkla getirilmesi sayesinde Tiyatroya karşı ilgilerinin artacağı içlerindeki yeteneğin ortaya çıkacağını söyledi.Son olarak ise Osmaniye Belediye Başkanı Sayın Kadir KARA ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına İlimizde eski halinden eser kalmayan modern ve çok nezih bir salon haline getirilen Ahmet Şekip ERSOY Kültür merkezinin yeni hali için ise Teşekkürlerini iletti.