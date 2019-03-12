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Kuzulu Taşımacılık Turizm'den Kadın Şoförlere Plaket - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Kuzulu Taşımacılık Turizm’den Kadın Şoförlere Plaket132 defa okundu

kategorisinde,12 Mar 2019 - 16:13 tarihinde yayınlandı
Kuzulu Taşımacılık Turizm’den Kadın Şoförlere Plaket

Hatay’ın Dörtyol İlçesinde taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Kuzulu Taşımacılık ve Turizm şirketi bünyesinde çalışan kadın şoförlere 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü münasebetiyle plaket takdim etti.

Şirket merkezinde gerçekleşen plaket takdim törenine Dörtyol Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Çelebi ve Şirket yetkilisi M. Kemal Kuzulu ile plaket alacak olan kadın şoförler katıldı.

Plaket takdim töreninde bir konuşma yapan Dörtyol Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Çelebi; “Kadınlarımız üretim ve hizmet sektörünün her alanında başarılı çalışmalar ortaya koyuyor. Şoförlük mesleği gerçekten çok zor ve meşakkatli bir meslek. Bir o kadar da titizlik ve özveri istiyor. Kadınlarımızın bu meslekte olmaları bizleri mutlu ediyor. Tüm samimiyetimle kadınların şoförlük mesleğine bir ciddiyet ve düzen kazandırdığına inanıyorum. 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar gününü tüm kalbinle kutluyorum” dedi.

Kuzulu Taşımacılık ve Turizm Şirket Yetkilisi M. Kemal Kuzulu’da şirketleri bünyesinde üç ve dört yıldır şoförlük mesleğini büyük bir özveri ve başarıyla yerine getiren personelleri ile her zaman iftihar ettiklerini belirterek; “Sayın Aynur Avara ve Emine Kuzulu şirketimiz bünyesinde uzun süredir başarıyla servis şoförlüğü görevini büyük bir özveri, titizlik ve ciddiyet içerisinde gerçekleştiriyor. Onlar ile her zaman gurur duyuyoruz. bu güne kadar hiçbir şikayet almadığımız gibi müşteri memnuniyetimiz ise en üst seviyede. Kadınların mesleklerinde daha titiz oldukları bir gerçek. Ayrıca her ikisi de dört çocuk annesi olarak yolcularına karşı daha müşfik ve şefkatle yaklaşıyor. Bu anlamlı günlerini kutluyor, onların hizmetlerinin bir anısı olarak kendilerine bu plaketleri takdim ediyoruz” dedi.

Aynur Avara ve Emine Kuzulu’da böyle anlamlı bir günde hatırlanmış olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Dörtyol Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Çelebi ve Şirket yetkilisi M. Kemal Kuzulu’ya teşekkür etti.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU – Dörtyol

 

 

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