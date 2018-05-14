KYK’da ‘Zoru Başaranlar’ konulu konferans

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Osmaniye İl Müdürlüğü tarafından ‘Zoru Başaranlar’ Konulu konferans düzenlendi. Programında, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz örnek gösterilerek, plaketle ödüllendirildi. KYK Osmaniye İl Müdürü Vekili Fuat Tülüce’nin ev sahipliğinde organize edilen programa, Başkan İbrahim Baz’ın yanı sıra merkez ve ilçe yurt müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve davetliler katıldı. Bir konuşma yapan Başkan İbrahim Baz, üniversite öğrencilerine belediyesi hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Baz, “Maksadımız ortak paydaşımız olan öğrencilerimize en güzel hizmeti verebilmek. Çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak için de bugün de sizleri ziyaret ediyoruz.” dedi İbrahim Baz, öğrencilere başarının anahtarı olarak gördüğü 4 sihirli kelime başlığı altında deneyimlerini aktardı. Baz, “Başarının sırrını özetlemek gerekirse.Birincisi ahlak ve maneviyat, ikincisi eğitim ve inanç üçüncüsü disiplin ve kontrol, dördüncü takip ve başarıdır. Bu sihirli kelimeler sizlerin geleceğini değiştirecek. Benim hayatımı şekillendiren de bu prensipler. Tabi bunun yanı sıra sizi başarıya götürecek en önemli şeylerden biri, İslami ahlak kuralları çerçevesinde olması gerekenleri yapmak, olmaması gerekenleri yapmamaktır.” diye konuştu. Başkan İbrahim Baz, konuşmasının sonunda öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Program sonunda, Kredi ve Yurtlar Kurumu Osmaniye İl Müdürü Vekili Fuat Tülüce, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz’a katılımlarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

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