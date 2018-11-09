KYK’dan ‘Zoru Başaranlar’ Konferansı

KREDİ Yurtlar Kurumu (KYK) Osmaniye İl Müdürlüğü tarafından “Zoru Başaranlar” konulu konferans düzenlendi. KYK yurtlarında barınan kız ve erkek öğrencilere yönelik “Zoru Başaranlar Kariyer Sohbetleri” etkinliği Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, KYK Akademi Konferansları çerçevesinde hazırlanan etkinliğe konuşmacı olarak katılan OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, “Yeşilin bin bir tonunun yer aldığı Karacaoğlan Yerleşkesi’nde, Enstitüleri, Fakülteleri, Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokulları ile kuruluş sürecinin her aşamasında yer almaktan gurur duyduğum Üniversitemin 11. Yılında ve Rektör olarak yapmakta olduğu görevimin 2. yılında sizlerle olmaktan memnun olduğumu vurgulamalıyım. Üniversitemiz siz öğrencilerine geçmişten günümüze neyi nasıl düşünmesi gerektiğini öğretmek ve öğretiyor olmak dolayısıyla sizlerin karşısına çıkabilecek zorlukların bu bilgi ile üstesinden geleceğinize inancım tamdır.” dedi. Rektör Türk, öğrencilere; “OKÜ’lü olmanın ayrıcalığını anlatın. Anlatın ki anlattığınız kişiler başarıya OKÜ ile ulaşabilsin. Çünkü bir insanın başarısı ancak başkalarının hayatlarında bıraktığı olumlu etkiyle mümkündür.” dedi. Murat Türk, hayatından kesitler sunduğu sunumunda katılımcılara kişisel gelişim ile motivasyon sonucunda başarının nasıl elde edildiğini örnekler vererek anlattı. Katılımcıların alkışları eşliğinde konuşmasını tamamlayan ve ardından da öğrencilerin sorularını cevaplayan Murat Türk’e etkinlik sonunda KYK İl Müdür Vekili Fuat Tülüce tarafından plaket ve çiçek takdim edildi. /İbrahim EMÜL

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