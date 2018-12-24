KYK’lı Kız öğrenciler, Belediye Hayvan Barınağını gezdi

Osmaniye’de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan 25 üniversiteli kız öğrenci, Belediye Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Burada yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgi edinen gençler, daha sonra stetoskop ile köpeklerin kalp atışlarını dinlediler. Hayvanlarla bu şekilde bağ kuran öğrenciler, rehabilitasyon merkezinde görevli Veteriner Hekim Bünyamin Akın ile birlikte barınağı gezip, sokak hayvanları hakkında bilgi aldılar. Hasta ve yaralı sokak hayvanlarının nasıl tedavi edildiğini yerinde görüp öğrenen üniversiteli gençlere, sokak hayvanlarının bakıma muhtaç, insanların ilgisi ve sevgisine ihtiyaçları olduğu yönünde bilgilendirildi. Yurt öğrencileri, daha sonra sokak hayvanları için Osmaniye Belediyesi tarafından yapılan beslenme odaklarını şehrin farklı noktalarına yerleştirip, besleme çalışması yaptılar.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE