KYK’lı Kız öğrenciler, Çanakkale gezisine uğurlandı

Osmaniye’de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan 12 üniversiteli kız öğrenci, “Kuruluş’tan Çanakkale’ye Tarih ve Medeniyet Gezisi” adı altında, Kütahya, Bilecik, Bursa ve Çanakkale’yi gezecek. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve 3 gün sürecek gezi sırasında KYK’lı gençler; vatan topraklarını korumak, düşman işgaline geçit vermemek adına ülkenin farklı yerlerinden Çanakkale’ye gelen kahraman şehitleri ziyaret edecek; kabirleri başında dualar okuyacak. 81 il ve KKTC’deki yurtlarda gerçekleştirilen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılanlar arasından kurayla belirlenen yaklaşık 1100 öğrenci geziye katılacak. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Osmaniye il Müdürlüğünü temsilen yurtlarda barınan 12 öğrenci geziye katılmak üzere otobüslerle yola çıktılar. Gençlere gezi boyunca KYK yetkililerinin yanı sıra profesyonel rehberler ve uzman konuklar da eşlik edecek. KYK’dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu gençleri, tarih ve medeniyet mirasımızla buluşturmak, yerli ve milli bir tarih şuuru kazandırmak, gençlerin aralarındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını geliştirecek ortamı hazırlamak, asırlarca dünyaya barış ve adalet dağıtmış Osmanlı Devleti’ne ait tarihi ve kültürel mekânları tanıtmak için “Kuruluş’tan Çanakkale’ye Tarih ve Medeniyet Gezisi” düzenliyor.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE