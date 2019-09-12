Lefkoşa Milletvekili Zaroğlu Doç. Dr. Çalışkan’ı KKTC’de yatırım yapmaya davet etti

Lefkoşa Milletvekili ve YDP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu Doç. Dr. Çalışkan’ı KKTC’de yatırım yapmaya davet etti

KKTC Lefkoşa Milletvekili ve Yeniden Doğuş Partisi Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu ile Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, Akademisyen, İşadamı, Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan’ı ziyaret etti.

Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Doç.Dr. Necmettin Çalışkan’ın ülke için Hatay için önemli bir işadamı olduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı kendisini tebrik ediyoruz. Başkanımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yatırım yapmaya davet ediyoruz.” dedi.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu da öncelikle başkanım bizi kabul ettiği için şükranlarımı ifade ediyorum. Sayın Doç. Çalışkan, gerek iş adamı kimliği ile gerek akademik çalışmalarıyla Hatay için markadır değerdir. Bir Hataylı olarak ilimiz ve ülke ekonomisine katkısı tartışılmazdır. Kendisini takdir ediyoruz” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Necmettin Çalışkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek KKTC Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ve Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu’na teşekkür ederek ziyaret anısına fincan takımı hediye etti.