Osmaniye’de Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ sona erdi. Kampın, çocuklara doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlendiği kaydedildi. Program, Osmaniye Merkez 80.Yıl Cumhuriyet İlkokulu 4.sınıflarından 20 öğrenci ve bir öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Programın ilk gününde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, “Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik Projesi” hakkında bilgi verilerek ülkede ve yörede yetişen yenilebilir yabani bitkiler tanıtılıp, doğru toplamanın, tanımanın ve korumanın yolları anlatıldı. Yapılan sunumlarda bu bitkilerle yapılan yemeklere de örnekler verildi. Ardından ildeki en büyük halk pazarı olan Salı Pazarı’na gidilerek satışı yapılan yabani bitkiler incelendi. Öğrenciler burada semizotu, dağ çayı, kekik, kantaron, sumak bitkilerini görme fırsatı buldu. Bir fidan satış yerinde kültüre alınan yabani bitkilerin tanıtımı yapıldı. Hambelis, kızılcık, kekik, alıç, ıhlamur ve andız gibi bitkileri tanıyan öğrenciler işletme sahibinden bu bitkileri ayırt etmenin yollarını öğrendi. İkinci gün Orman ve Su İşleri Osmaniye Şube Müdürlüğünde konu uzmanları tarafından Biyokaçakçılık ile ilgili sunum yapılarak doğal ortamlarında yetişen varlıkları korumanın önemi ve doğa koruma alanlarının önemi anlatıldı. Ardından Değirmenocağı Köyü’nde yöre kadınlarından insanların eskiden günümüze kullandıkları, nesilden nesile aktarılan yabani bitkiler, bunların kullanım şekilleri, yapılan yemekler hakkında bilgi aldılar. Öğle yemeğinin Yeniköy Muhtarlığı Kuş Cennetinde yenmesinin ardından burada kısa bir doğa yürüyüşü yapılarak mevsim itibarıyla doğada bulunan yenilebilir yabani bitkilerden örnekler incelendi. Son olarak ta Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi gezilerek yetkililerden ilimizdeki geçmişte yaşayan insanların yaşam tarzları ve folklorik değerleri hakkında bilgi aldılar. Kampın üçüncü ve son gününde düzenlenen kapanış etkinliğinde öğrenciler yöresel çocuk oyunlarından mendil kapmaca, halat çekme, bayrak yarışı, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi oyunlarla gönüllerince eğlenip müzik eşliğinde halay çekerek oyunlar oynadılar. Öğrencilere ve konuklara yörede en çok tüketilen yabani bitkilerden yapılan tirşik, ısırgan böreği ve çiriş böreği ikram edildi. Pasta kesiminin ardından, öğrencilere katılım belgeleri verildi.

Haber;İbrahim EMÜL/OSMANİYE