Osmaniye’nin Toprakale İlçesinde, lisansız halde işlenmiş 62 ton atık yağ ele geçirildi. Jandarma ekiplerince, Organize Sanayi Bölgesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında, lisansı olmadan karışım akaryakıt olarak tabir edilen ‘atık yağ’ üretip satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, belirtilen adresteki fabrikadan çıktığı tespit edilen kamyon durdurularak arama yapıldı. Yapılan incelemede, aracın kasasında 7 ton, geri dönüşüm fabrikasında yapılan aramda ise 10 ton işlenmiş akaryakıt türevi madde ile 45 ton işlenmemiş akaryakıt türevi hammadde ele geçirildi. Ele geçirilen 17 bin ton işlenmiş akaryakıt türevi maddesine el konularak İl Özel İdare Müdürlüğüne teslim edilirken, 45 bin ton işlenmemiş akaryakıt türevi ise Yed-i Emin olarak işyeri sahibine teslim edildi. Olayın şüphelileri D.K.(35), H.K.(36) ve M.Ç.(21) alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenilirken, araç sürücüsü D.K.’ya 2 bin 449 lira ve araç sahibine ise 7 bin 733 lira olmak üzere toplam 10 bin 182 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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