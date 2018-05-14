Lisede öğrencilerine çocuk hakları eğitimi

Osmaniye Merkez Derviş Paşa Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerine, çocuk hakları konusunda eğitim verildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı İl Çocuk Hakları Temsilciliği ve komite üyeleri tarafından yapılan sunumda, çocuk haklarının temel 4 kavramı olan yaşama, gelişim, katılım ve korunma konularında bilgiler verildi. Okullarda çocuk haklarının yaygınlaştırılması projesi kapsamında öğrencilere çocuk hakları eğitimi verdiklerini ifade eden Temsilci Hatice Mazı, “Küçük yaşta çocuklarımızın haklarını bilmesini hedeflemekteyiz. Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de çocuk hakları tanıtım faaliyetlerine hız verdik. Çocuklarımız küçük yaşta öncelikle akranlarıyla birlikte çocukluklarını yaşaması gerekir. Çocuk hakları yasalarla güvence altına alındığı için herkesin çocuklar konusunda duyarlı olması gerekiyor.” diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE