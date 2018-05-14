MENÜ
Bugün: 15 MAYIS 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
--
BIST 103.370
DOLAR 4,3552
EURO 5,1986
ALTIN 183,94
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Lisede öğrencilerine çocuk hakları eğitimi149 defa okundu

kategorisinde,14 May 2018 - 22:11 tarihinde yayınlandı
Lisede öğrencilerine çocuk hakları eğitimi

Osmaniye Merkez Derviş Paşa Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerine, çocuk hakları konusunda eğitim verildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı İl Çocuk Hakları Temsilciliği ve komite üyeleri tarafından yapılan sunumda, çocuk haklarının temel 4 kavramı olan yaşama, gelişim, katılım ve korunma konularında bilgiler verildi. Okullarda çocuk haklarının yaygınlaştırılması projesi kapsamında öğrencilere çocuk hakları eğitimi verdiklerini ifade eden Temsilci Hatice Mazı, “Küçük yaşta çocuklarımızın haklarını bilmesini hedeflemekteyiz. Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de çocuk hakları tanıtım faaliyetlerine hız verdik. Çocuklarımız küçük yaşta öncelikle akranlarıyla birlikte çocukluklarını yaşaması gerekir. Çocuk hakları yasalarla güvence altına alındığı için herkesin çocuklar konusunda duyarlı olması gerekiyor.” diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ