Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye İl Temsilciliği Lise ve Spor Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘Liseler Arası Futbol Turnuvası’ sona erdi. Final karşılaşması İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Necip Fazıl İmam Hatip Lisesi arasında oynandı. Kıyasıya mücadeleyle oynanan karşılaşmanın normal süresi 5-5 sona ererken, İbn-i Sina MTAL Lisesi penaltılarda 5-3 kazanarak kupanın sahibi oldu. Osmaniye merkez, Kadirli ve Bahçe ilçelerinden de katılımla toplam 24 lise takımının yer aldığı turnuvada, üçüncülük ödülünü Cebelibereket Anadolu Lisesi, Centilmenlik ödülünü ise Merkez İHL kazandı. TÜGVA Osmaniye İl Temsilcisi Av. Talha Akif Gürbüz, tüm katılımcılara teşekkür etti. Gürbüz, “Bu yıl birincisini düzenlediğimiz liseler arası futbol turnuvası ile Elhamdülillah yüzlerce gencimize dokunduk. Gelecek yıllarda da daha profesyonel olarak devam edecek inşallah. Kaldı ki bu turnuva ile dokunduğumuz gençlerimizle bundan sonra da bir ve beraber olacağız.” dedi. Bahçe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Müfit Gültekin, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Altun, Sağlık-Sen il Başkanı Muhittin Çenet ve TÜGVA Osmaniye Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Av. Mehmet Gürbüz’de karşılaşmayı takip etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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