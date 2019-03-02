Liseli genç av tüfeği ile intihar etti

Osmaniye’de lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Erol D., evlerinde kimsenin bulunmadığı sırada av tüfeği ile intihar ederek yaşamına son verdi. Olay merkeze bağlı Kırmıtlı Köyü’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi olan Erol D. ailesinin evde olmadığı sırada odaya kendisini kilitleyerek, duvarda asılı olan av tüfeği ile intihar etti. Eve dönen yakınları ise içeri girdiklerinde çocuklarını kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erol D.’nin yaşamını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme’nin çalışmasının ardından gencin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.

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