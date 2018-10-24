Liseli öğrenciler Korkut Ata Üniversitesini gezdi

OSMANİYE’nin farklı bölgelerinden ve merkez ilçeden ki liseli öğrenciler, üniversite atmosferini yerinde yaşamak için Osmaniye Kokut Ata Üniversitesi’ne ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Sumbas Çok Programlı Anadolu Lisesinden 34 kişilik öğrenci grubu, Okul Müdürü Adem Ülger, Fizik öğretmeni Aydın Atalay ve Rehber öğretmeni Rümeysa Ökten eşliğinde OKÜ’yü ziyaret etti. Üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrencilere tercihlerinde yardımcı olabilmek ve OKÜ’yü daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezi programında öğrencilere ilk olarak Karacaoğlan Yerleşkesi tanıtıldı. Gezi ile birlikte öğrenciler, hem moral depoladı hem de üniversite hayatını yakından inceleme fırsatı buldu. Üniversite kampusu içindeki binaları gezen üniversite adayları OKÜ’nün tarihçesi, eğitim yapısı, yerleşkesinin öğrencilere sağladığı imkânlar, burs olanakları, sosyo-kültürel faaliyetleri, Farabi, Mevlana ve Erasmus+ (yurtiçi-yurt dışı eğitim) programları hakkında detaylı bilgiler aldı. Sumbas Çok Programlı Anadolu Lisesinin ziyaret programı çerçevesinde Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Kütüphane ve tüm Karacaoğlan Yerleşke alanı gezdirildi. Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, yerleşkesine ise hayran olduklarını ifade ettiler.

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