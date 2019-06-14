lk kez, göğüs boşluğundaki kitle kapalı yöntemle çıkartıldı

Osmaniye’de ilk kez uygulanan laparoskopik yani kapalı yöntemle, bir hastanın göğüs boşluğundaki kitle alındı. Uzun yıllardır göğüs kanseri nedeniyle takip edilen 60 yaşındaki N.E. isimli kadın hastaya yapılan tetkikler sonucunda, dış merkezde göğüs kafesi boşluğu yani “mediasten” diye tabir edilen her iki akciğer arası, kalbin ve kalpten çıkan ana atardamarların önünde kitle saptandı. Hasta ameliyat için Adana Şehir Hastanesinden Osmaniye Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniğine sevk edilmesinin ardından, hastaya kapalı ameliyat planlandı. Göğüs Cerrahı Op. Dr. Ebubekir Aksu tarafından sadece 3 santim uzunluğundaki tek bir kesiden yapılan ameliyatla 5 santim ebadındaki kitle bulunduğu yerden alınarak başarılı bir şekilde tamamlandı. Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, ileri merkezlerde yapılan bütün akciğer ve göğüs kafesi ameliyatlarının Devlet Hastanesi’nde yapılmakta olduğunu belirterek, “Hastalar başka illere gitmesine gerek kalmadığı gibi artık başka illerden ameliyat için hastalar hastanemize başvurmaktadır.” dedi. Sağlığına kavuşan N.E. ise ameliyatını başarılı bir şekilde tamamlayan Göğüs Cerrahı Op. Dr. Ebubekir Aksu ve ameliyathane personelleri ile tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Share This:

































