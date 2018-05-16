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LÖSEV iyilik TIR’ı Osmaniye’de267 defa okundu

kategorisinde,16 May 2018 - 15:20 tarihinde yayınlandı
LÖSEV iyilik TIR’ı Osmaniye’de

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iyilik TIR’ı Osmaniye’de ramazan dolayısıyla 40 aileye yardım yaptı. LÖSEV tarafından hayata geçirilen “Anadolu’ya TIR dolusu LÖSEV Yardımı’ projesi kapsamında kente gelen yardım TIR’ı Park 328 Alışveriş Merkezi bahçesine konuşlandı. TIR’dan ihtiyaç sahibi lösemili 40 çocuk ve ailelerine ramazan gıda paketleri, ayakkabı, kıyafet, kırtasiye ve oyuncak yardımı yapıldı. Programa, LÖSEV Akdeniz Bölge Sorumlusu Merve Can ile Adana Koordinatörü Ezgi Esen Karadağ’ında katıldı. LÖSEV Osmaniye İl Temsilcisi Gülçin Apak, ihtiyaç sahibi ailelere yardımların iletildiğini ve hastaların tüm temel ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirilen İyilik TIR’ının büyük ilgi gördüğünü belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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