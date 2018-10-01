Maganda kurşunu evin tavanı delip odanın ortasına düştü

Osmaniye’de rastgele havaya ateş edilmesi sonucu bir tabancadan çıkan kurşun, ikametin tavanını delip odanın ortasına düştü. Biri çocuk üç kişinin kaldığı evde anne Ümmühan Çıldır, hafif şekilde yaralandı. Olay dün gece saat 21.55 sıralarında Haraz Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 435’de meydana geldi. Çevreden kimin ateşlediği belli olmayan bir tabancadan çıkan yorgun mermi, evin çinko olan çatısını, ardından asma tavanı delerek odanın içine düştü. Saniyeler öncesinde anne Ümmihan Çıldır, çocuğunu alarak pencere kenarına yönelince, düşen mermi kendisini hafif şekilde yaraladı. Hastaneye götürülerek tedavisi yapılan annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba Mehmet Çıldır ise kurşunun şans eseri eşinin belinin yanından sıyırıp yere düştüğünü belirterek, “Çok şükür hafif bir sıyrıkla atlattık. Rast gele, hiç kimse umurlarında olmadan, bilinçsiz bir şekilde havaya ateş eden magandalar, sıktığınız mermi havada kalmıyor. Son bir yılda 60 masum insan sizin sıktığınız mermilerle can veriyor. Eşimin yanında 4 yaşındaki kızımda vardı. Şükürler olsun ki Allah sakladı bir şey olmadı. Bir hafta kadar öncede amcaoğlu kaskını giydiği esnada kaska isabet eden yorgun kurşun kaskı kırmış kolundan yaralamıştı. N’olur şu dünyada insan gibi yaşasanız. Bir tarak havaya mermi sıkacağınıza bir fakire fukaraya yardımcı olsanız daha iyi olur.” diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE