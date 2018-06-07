Mahalle İftarlarına Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Osmaniye Belediyesinin düzenlediği mahalle iftar programları devam ediyor. Binlerce kişinin birlikte oruçlarını açtığı mahalle iftar programlarına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Osmaniye Belediyesi tarafından beşincisi düzenlenen mahalle iftarı geçtiğimiz akşam Güneysu İlkokulu bahçesinde yapıldı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın da katılımı ile yapılan iftar programı binlerce kişinin katımı ile dualarla tamamlandı.

Alibekirli, Cumhuriyet ve Hacı Osmanlı mahallelerinin ortak noktası olan Güneysu ilkokulunda düzenlenen iftar programına yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.

Osmaniyeli vatandaşların yoğun ilgisi ve alkışlarla karşılanan Belediye Başkanı Kadir Kara; “Öncelikle hepinizi çok özlediğimi ifade etmek istiyorum. Bir ramazan akşamında sizlerle buluşturduğu için Allah’a hamd ve şükür ediyorum. Mübarek ramazan ayını, huşu içerisinde idrak etmeyi ve hep birlikte aile saadeti huzuru ve mutluluğu içerisinde ramazan bayramına erişmeyi diliyorum. Sizlerle bir arada olmak bizler için en büyük mutluluk. Nice ramazanlarda tekrar buluşmak dileği ile Allaha emanet olun.” İfadelerini kullandı.

Yoğun alkışlar eşliğinde konuşması tamamlayan Başkan Kadir Kara, Akşam ezanının okunması ile alanı dolduran binlerce hemşerisi ile birlikte orucunu açtı.

Osmaniye Belediyesi tarafından ve Belediye Başkanı Kadir Kara’nın katılımıyla gerçekleşen iftar programına belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, MHP Merkez İlçe Başkanı Ümmet Kaya ve yönetimi, Ülkü Ocakları İl Başkanı Hasan Şahin Ceylan ve yönetimi, MHP Osmaniye Kadın Kolları Başkanı Saadet Selcen Taşkan ve yönetimi, mahalle muhtarları ile birlikte binlerce vatandaş katıldı.