Mahalle muhtarlarından Sağlıklı Hayat Merkezini ziyareti

Osmaniye Merkezdeki mahalle muhtarları, Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ettiler. Çalışanlar tarafından misafirlere merkezde verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Mahalle muhtarlarından; erken teşhisin hayat kurtardığı, bu sebeple vatandaşların merkeze gelerek rutin tarama ve kontrollerini yaptırmak üzere davet edilmesi istendi. Rahime Hatun Mahallesi, İskender Türkmen Caddesi üzerindeki Osmaniye Sağlıklı Hayat Merkezinde yapılan hizmetlerle ilgili muhtarlara şu bilgilendirmeler yapıldı: “Psikolog ve Sosyal Çalışma Uzmanı tarafından sosyal aile destek biriminde hizmet alabilecekleri, Diş Hekimlerinin vatandaşların çocuklarının diş muayeneleri ve diş sağlığı eğitimleri yaptırabilecekleri, gebe sınıfında gebelere sağlıklı bir gebelik için neler yapılabileceği teorik ve uygulamalı olarak yapılan etkinliklerle anlatıldığı bilgisi verildi. Diyetisyen tarafından ise sağlıklı beslenme, sağlıklı zayıflama programlarının vatandaşlara yine ücretsiz olarak verildiği, Merkezdeki Fizyoterapist tarafından sağlıklı bir bedene sahip olabilmek adına gerekli hareketler uygulamalı olarak gösterilerek takibinin uzmanlar tarafından yapıldığı, özellikle sistemik bel boyun rahatsızlıkları için egzersiz örnekleri verildi. Beden eğitimi öğretmenleri tarafından katılımcılara günlük spor aktiviteleri yaptırılıp, Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından özellikle hiperaktif çocuklara yaklaşım, çocuklarda doğru davranış geliştirme yönünden öneriler gibi konularda vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti verilmekte olduğu kaydedildi. Merkezde sağlık taramalarının vatandaşlara ücretsiz olarak yapılmakta olduğunu belirtilerek, “Sağlıklı Hayat Merkezimizin İletişim numarası 0328 812 00 60’dır.Vatandaşlarımız merak ettikleri konularda ve özellikle hizmetlerimiz ile ilgili bilgi ve randevu almak için mesai saatleri içerisinde bu numarayı arayabilirler.” denildi. Merkez yönetimi tarafından, Sağlıklı Hayat Merkezine ziyarete gelen başta Osmaniye Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Özener ve diğer Mahalle Muhtarlarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

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