Kadirli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan Mahalle Parkı hizmete girdi.

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesinde yapımı tamamlanan Mahalle parkının hizmete girdiğini söyleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan, her mahalle bir park projesi ile parkların bir bir tamamlanmaya devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların tamamlanması ile birlikte mahalle sakinlerinin rahat bir nefes aldıkları bir mekan olan Mahalle Parkı’nın ilçemize ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Başkan Tarhan, parka vatandaşlarımızın sahip çıkmasını istedi.

Modern bir park yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Tarhan şunları kaydetti;

” Söz verdiğimiz gibi her mahalleye bir park projesi ile mahallelerimiz parklarına kavuşuyor. Şehit Kansu Küçükateş Mahallesinde içerisinde çocuk oyun gurupları, yürüyüş alanları, banklar ve kamelyaları bulunan parkımızı tamamladık. Mahalle parkımız ilçemize ve mahallemize hayırlı olsun”