 Maltepe Escort pendik escort manavgat escort maltepekres.org maltepeelektrikariza.com kartal escort alanya escort kadikoy escort
MENÜ
Bugün: 19 EYLÜL 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 96.479
DOLAR 6,2488
EURO 7,2967
ALTIN 241,53
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Mahalle Parkı Hizmete Girdi102 defa okundu

kategorisinde,19 Eyl 2018 - 16:37 tarihinde yayınlandı
Mahalle Parkı Hizmete Girdi

Kadirli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan Mahalle Parkı hizmete girdi.

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesinde yapımı tamamlanan Mahalle parkının hizmete girdiğini söyleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan, her mahalle bir park projesi ile parkların bir bir tamamlanmaya devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların tamamlanması ile birlikte mahalle sakinlerinin rahat bir nefes aldıkları bir mekan olan Mahalle Parkı’nın ilçemize ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Başkan Tarhan, parka vatandaşlarımızın sahip çıkmasını istedi.

Modern bir park yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Tarhan şunları kaydetti;

” Söz verdiğimiz gibi her mahalleye bir park projesi ile mahallelerimiz parklarına kavuşuyor. Şehit Kansu Küçükateş Mahallesinde içerisinde çocuk oyun gurupları, yürüyüş alanları, banklar ve kamelyaları bulunan parkımızı tamamladık. Mahalle parkımız ilçemize ve mahallemize hayırlı olsun”

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ