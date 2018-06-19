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Mahalle ve köy muhtarlarına imar barışı anlatıldı266 defa okundu

kategorisinde,19 Haz 2018 - 16:39 tarihinde yayınlandı
Mahalle ve köy muhtarlarına imar barışı anlatıldı

Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından mahalle ve merkez köy muhtarlarına yönelik ‘İmar Barışı’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Valilik Ahmet Cevdet Paşa Konferans salonunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulvahap Güven, İl Müdür Yardımcısı Ayşe Sarı ve kurum personellerinin de katıldığı toplantıda konuşan İl Müdür Yardımcısı Uğur Acar, imar barışı düzenlemesine ilişkin ayrıntı sunumunda, yasadan nasıl yararlanılacağı, hangi hususların imar affı konusuna girdiği, Yapı Kayıt Belgesine kimlerin nasıl başvurabileceği, bu belgenin yararları gibi konuları anlattı. Toplantı sonunda muhtarlar tarafından sorulan sorular cevaplandırılarak konuya vakıf olmaları sağlanırken, bu düzenleme için 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvurulabileceği belirtildi.

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