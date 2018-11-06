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Mahallelerimiz Doğalgaza Kavuşuyor238 defa okundu

kategorisinde,06 Kas 2018 - 16:02 tarihinde yayınlandı
Mahallelerimiz Doğalgaza Kavuşuyor

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, ilçemiz mahallelerinin doğalgaza kavuşması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesinde devam eden Doğalgaz hat çekim çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tarhan, Vatandaşlarımızın beklentisi olan doğalgazın tüm mahalleleri kapsaması için yoğun bir çalışma içine girerek yolların bozulması ve yatırım yapılması için gerekli tüm izinleri belediye olarak verdik dedi.

Kadirli’nin 20 mahallesinin de doğalgazdan faydalanmasını arzu ettiklerini söyleyen Başkan Tarhan, şunları kaydetti;

“ Kadirlimizde bazı mahallelerimiz doğalgaza kavuştu. Ancak bazı mahallelerimiz bundan faydalanamıyor. Bütün mahallelerimiz doğalgaz istiyor. Bizlerde bu istekler doğrultusunda Doğalgaz yetkilileri ile bir araya gelerek yatırım yapmaları halinde bütün imkanlarımızı seferber edeceğimizi ve yollarımızda kazı yapılmasına izin vereceğimizi söyledik. İnşallah en kısa sürede doğalgazın ilçemize genelimize ulaşması için bizler taşın altına elimizi koyduk. Bazı mahallelerimizde hat çekim çalışmaları devam ederken doğalgaz ulaşmayan Mahallelerimizin de doğalgazdan faydalanması için gerekli desteği vereceğiz” dedi.

 

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