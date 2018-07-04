Mahallelerin Yol Sorunları Bir Bir Çözülüyor

Osmaniye Belediyesi kent merkezinde yol yapım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yol yapım çalışmaları kapsamında Mevlana Mahallesinde dört adet sokak Belediye tarafından asfaltlandı.

Asfalt serim öncesinde su göllenmesi olan sokaklar belediye ekiplerince tespit edilerek alt yapı ve zemin iyileştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Altyapısı tamamlanan 17036, 17037, 17047 ve 17048 numaralı sokaklar asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yol yapım çalışmaları ile ilgili konuşan Mevlana Mahallesi Muhtarı İsmail Coşkun; “Kış aylarında ve yağmur yağdığı zamanlarda bu sokaklarda ikamet eden vatandaşlar çok sıkıntı çekiyorlardı. Su göllenmesi oluyordu. Taleplerimiz üzerine Osmaniye Belediyesi ekipleri çalışmalarına hız kazandırarak kısa sürede dört adet sokağımızın alt yapısını ve üst yapısını tamamlayarak bizlerin hizmetine sundular. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde mahallemizdeki tüm sorunlar çözüme kavuşacak. Yapılan bu çalışmalardan dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına Belediye Başkanı Kadir Kara’ya ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. ” Dedi.

Mevlana Mahallesindeki yol yapım çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, sokakların alt yapısını tamamlayıp asfalt yapıldığı için Osmaniye Belediyesi’ne teşekkür ettiler.