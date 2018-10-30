Malatya’da Her Yer Festival!

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecekMalatya Uluslararası Film Festivali 8. yılında kapsamını genişletmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl festival kapsamında düzenlenen ve yoğun ilgi gören “Festival Geldi” ve “Belki Köye Bir Film Gelir” başlıklı bölümler, bu yıl da binlerce sinemaseveri bir araya getirecek. “Festival Geldi”bölümünde çocuklardan özel gereksinimli bireylere, Suriye Kampı’ndaki misafirlerden huzurevi sakinlerine kadar, yüzlerce sinemasever festival heyecanı yaşarken, “Belki Köye Bir Film Gelir”bölümüyle de festival filmleri Malatya’nın tüm ilçelerinde gösterime konulacak. “Festival Geldi” ve “Belki Köye Bir Film Gelir”bölümlerinde toplam 11 film ile 19 gösterim gerçekleştirilecek.

“ÇOCUK EVİ” FİLMLERLE ŞENLENECEK!

‘Festival Geldi’ kapsamında, Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Malatya Çocuk Evleri Sitesi’nde hayatlarını devam ettiren çocuklar, sinemayla buluşacak. Çocukların sinemaya olan meraklarına katkıda bulunmak ve bu meraklarını bir adım daha ileri taşımayı amaçlayan festivalde filmler 10-15 Kasım tarihleri arasında izletilecek.

FESTİVALDE ENGELLER KALKIYOR!

Festival kapsmaında bu yıl 3’ü sesli betimleme, ayrıntılı alt yazı ve işaret dili donanımlarıyla desteklenmiş, diğer 3’ü ise yürüme engelli sinemaseverler için hazırlanan 6 film gösterilecek. Özel gereksinimli bireylerin ulaşım ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmış gösterim salonlarında festival boyunca sinemaseverlerin buluşacağı ve keyifli vakit geçireceği bir ortam sunulacak. Malatya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, rehabilitasyon merkezleri, spor kulüpleri ve her yaştan sinemaseverin katılımıyla yapılan ve bu yıl kapsamı genişletilen film gösterimleri, geçen yıl büyük ilgi görmüştü.

HUZUREVİ SAKİNLERİNE “FESTİVAL GELDİ”

8. Malatya Uluslararası Film Festivali, huzurevindeki konuklarını bu sene de unutmadı. Yeşilçam filmlerinin seçkin örnekleriyle buluşacak olan huzurevi sakinleri, geçmişten günümüze birbirinden ünlü yıldızları yeniden beyazperdede seyredecek ve 10 Kasım’da sinemada nostalji yolculuğuna çıkacaklar.

SİNEMA İLE TANIŞMA VAKTİ!

“Belki Köye Bir Film Gelir” etkinliği aracılığıyla sinema ile hiç tanışmamış yerleşim alanlarına ulaşmayı hedefleyen festival, Malatya ilçelerinin tamamına festival heyecanı taşıyacak. “FESTİVAL GELDİ” ile “BELKİ KÖYE BİR FİLM GELİR”de özel eğitimciler ve akademisyenlerin seçtiği çok özel filmler ve etkinlikler yer alıyor.